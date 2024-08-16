«То бьет, то предлагает деньги»: Жильцы дома в Ростове обвинили соседа в нападении на школьников на детской площадке

В Ростове жильцы многоэтажного дома на улице Таганрогской жалуются на агрессивного соседа. В соцсетях люди рассказывают, что мужчина не дает прохода местной детворе — угрожает, а иногда даже бросается на подростков с кулаками. Один из таких случае уже привлек внимание полиции.
«СМОТРЕЛ НА РЕБЕНКА В УПОР».
Женщина утверждает, что сосед часто проявляет агрессию по отношению к школьникам. Доходит до того, что взрослый человек поднимает руку на детей. По словам ростовчанки, на днях дебошир напал на ее 12-летнего сына. Она утверждает, что подросток не давал никаких поводов для конфликта.
— На него уже написано заявление в полицию, сняты побои у ребенка, но все равно он на детской площадке нападает на детей. Сегодня был повторный случай!
Другая жительница дома Тамара воспитывает двоих сыновей возрастом девять лет и четыре года. Она рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что сама однажды едва не пострадала от действий соседа.
— Я со своей мачехой и четырехлетним сыном гуляла на площадке. На часах было примерно десять вечера. Поэтому во дворе оставалось совсем немного людей. Кроме нас на дальней лавочке сидели двое мужчин.
В это время на площадку пришел тот самый сосед. По словам Тамары, он встал возле горки и начал пристально смотреть на ее ребенка. Женщина решила не делать мужчине замечание, только следила за сыном. Но вскоре подозрительный житель дома сам к ней подошел.
— Сосед угрожал. Сначала говорил, что убьет меня. Потом стал замахиваться. Мы испугались и позвали на помощь мужчин. Только после того, как за нас с мачехой заступились, этот человек от нас отстал.
"ТО БЬЕТ, ТО ПРЕДЛАГАЕТ ДЕНЬГИ.
Жильцы многоэтажки говорят, что сосед злоупотребляет алкоголем. И предполагают, что пристрастие к спиртному и объясняет его поведение.
— Он ведет себя непредсказуемо, когда выпьет: то бьет, то деньги детям предлагает. Например, однажды он просто так раздавал ребятам купюры по 100 и даже 500 рублей. Наверное, тысячу пацанам подарил, — говорят люди.
В другие же дни мужчина пристает к окружающим, угрожает и даже нападает. Причем, по словам жителей, чаще всего его внимание привлекают мальчики-подростки.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники полиции уже установили личность мужчины. По факту нападения на 12-летнего мальчика проходит проверка.
— Будут установлены все обстоятельства случившегося, а также степень тяжести вреда здоровью, причиненного несовершеннолетнему. По результатам проверки полицейские примут решение в соответствии с законодательством.