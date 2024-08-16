Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«То бьет, то предлагает деньги»: Жильцы дома в Ростове обвинили соседа в нападении на школьников на детской площадке

Ростовчанина, обвиняемого в избиении 12-летнего подростка, проверит полиция.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове жильцы многоэтажного дома на улице Таганрогской жалуются на агрессивного соседа. В соцсетях люди рассказывают, что мужчина не дает прохода местной детворе — угрожает, а иногда даже бросается на подростков с кулаками. Один из таких случае уже привлек внимание полиции.

«СМОТРЕЛ НА РЕБЕНКА В УПОР».

Женщина утверждает, что сосед часто проявляет агрессию по отношению к школьникам. Доходит до того, что взрослый человек поднимает руку на детей. По словам ростовчанки, на днях дебошир напал на ее 12-летнего сына. Она утверждает, что подросток не давал никаких поводов для конфликта.

— На него уже написано заявление в полицию, сняты побои у ребенка, но все равно он на детской площадке нападает на детей. Сегодня был повторный случай!

На соседа пожаловались жители одной из многоэтажек. Иван МАКЕЕВ

Другая жительница дома Тамара воспитывает двоих сыновей возрастом девять лет и четыре года. Она рассказала «КП-Ростов-на-Дону», что сама однажды едва не пострадала от действий соседа.

— Я со своей мачехой и четырехлетним сыном гуляла на площадке. На часах было примерно десять вечера. Поэтому во дворе оставалось совсем немного людей. Кроме нас на дальней лавочке сидели двое мужчин.

В это время на площадку пришел тот самый сосед. По словам Тамары, он встал возле горки и начал пристально смотреть на ее ребенка. Женщина решила не делать мужчине замечание, только следила за сыном. Но вскоре подозрительный житель дома сам к ней подошел.

— Сосед угрожал. Сначала говорил, что убьет меня. Потом стал замахиваться. Мы испугались и позвали на помощь мужчин. Только после того, как за нас с мачехой заступились, этот человек от нас отстал.

Ростовчанка рассказала, что мужчина начал угрожать ей на детской площадке. Алексей БУЛАТОВ

"ТО БЬЕТ, ТО ПРЕДЛАГАЕТ ДЕНЬГИ.

Жильцы многоэтажки говорят, что сосед злоупотребляет алкоголем. И предполагают, что пристрастие к спиртному и объясняет его поведение.

— Он ведет себя непредсказуемо, когда выпьет: то бьет, то деньги детям предлагает. Например, однажды он просто так раздавал ребятам купюры по 100 и даже 500 рублей. Наверное, тысячу пацанам подарил, — говорят люди.

В другие же дни мужчина пристает к окружающим, угрожает и даже нападает. Причем, по словам жителей, чаще всего его внимание привлекают мальчики-подростки.

Одна из родительниц обратилась в полицию с заявлением Светлана МАКОВЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники полиции уже установили личность мужчины. По факту нападения на 12-летнего мальчика проходит проверка.

— Будут установлены все обстоятельства случившегося, а также степень тяжести вреда здоровью, причиненного несовершеннолетнему. По результатам проверки полицейские примут решение в соответствии с законодательством.