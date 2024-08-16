Торговый центр «Галактика» загорелся в Донецке после удара ВСУ

«Галактика» — сеть торговых центров в Донбассе, ее точки открыты также в Макеевке, Горловке, Мариуполе и Енакиево. В Петровском районе «Галактика» находится на улице Добровольского, д. 4, площадь ТЦ — более 10 тыс. кв. м.