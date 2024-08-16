Торговый центр «Галактика» загорелся в Донецке после удара ВСУ

Пожар начался в торговом центре «Галактика» в Петровском районе Донецка после удара ВСУ, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы.
«Горит “Галактика” после обстрела. Данных о жертвах пока не поступало», — сказал собеседник агентства.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР сообщает о погибших и пострадавших. По их данным, погибли два человека.
Собеседник ТАСС добавил, что жертв может быть больше, на момент обстрела в торговом центре было много посетителей.
«Галактика» — сеть торговых центров в Донбассе, ее точки открыты также в Макеевке, Горловке, Мариуполе и Енакиево. В Петровском районе «Галактика» находится на улице Добровольского, д. 4, площадь ТЦ — более 10 тыс. кв. м.