Опасный сухой корм для собак выявили в Нижегородской области

Исследования кормов проводили в конца июля до середины августа. В сухом корме с индейкой для крупных и средних пород собак выявили несоответствие по содержанию массовой доли фосфора и кальция.
Превышение этих показателей чреваты для питомцев болезными костей, проблемами с почками, метаболическими нарушениями, снижением иммунитета и проблемами с пищеварением.
«Для компенсации этих рисков важно соблюдать баланс в щадящих складах кормов и учитывать индивидуальные потребности животных», — добавили эксперты.
Результаты исследований внесли в автоматизированную систему «ВЕСТА» и сообщили заказчику для принятия мер.