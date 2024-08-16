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Опасный сухой корм для собак выявили в Нижегородской области

Опасный сухой корм для собак выявили в Нижегородской области, сообщает региональный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Источник: Ave Calvar/CC0

Исследования кормов проводили в конца июля до середины августа. В сухом корме с индейкой для крупных и средних пород собак выявили несоответствие по содержанию массовой доли фосфора и кальция.

Превышение этих показателей чреваты для питомцев болезными костей, проблемами с почками, метаболическими нарушениями, снижением иммунитета и проблемами с пищеварением.

«Для компенсации этих рисков важно соблюдать баланс в щадящих складах кормов и учитывать индивидуальные потребности животных», — добавили эксперты.

Результаты исследований внесли в автоматизированную систему «ВЕСТА» и сообщили заказчику для принятия мер.