Кайрат Сатыбалды выйдет из колонии по УДО

Постановлением суда на него возложены следующие обязанности: явиться в течение 10 дней со дня вступления постановления суда в законную силу в службу пробации по месту жительства для постановки на учёт, не менять постоянного места жительства, работы, учёбы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (службы пробации), выполнять другие обязанности, которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых уголовных правонарушений.