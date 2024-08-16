Что известно об обстреле ВСУ торгового центра в Донецке

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По последним данным, погибли минимум два человека.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства обстрела
- Киев обстрелял заполненный посетителями торговый центр «Галактика» в Донецке.
- По данным военного следственного управления Следственного комитета РФ по ДНР, противник пять раз с начала суток обстрелял Петровский район города из 155-мм артиллерии.
- Обстрелы района продолжаются.
- Внутри горящего ТЦ в Донецке в момент удара ВСУ были дети.
- Вблизи горящего ТЦ активизировались БПЛА ВСУ.
- Площадь пожара в ТЦ в Донецке составляет свыше 10 тыс. кв. м.
- Тушение пожара в ТЦ «Галактика» в Донецке осложняет оперативная обстановка, сотрудники МЧС вынуждены отъезжать на безопасное расстояние.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, жертвами обстрела стали минимум два человека.
- Погибших может быть больше, на момент происшествия в торговом центре было много посетителей.
- 11 человек, предварительно, ранены после удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке.