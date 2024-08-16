Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об обстреле ВСУ торгового центра в Донецке

Торговый центр «Галактика» загорелся в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженными силами Украины, сообщили ТАСС в оперативных службах.

8

По последним данным, погибли минимум два человека.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства обстрела

  • Киев обстрелял заполненный посетителями торговый центр «Галактика» в Донецке.
  • По данным военного следственного управления Следственного комитета РФ по ДНР, противник пять раз с начала суток обстрелял Петровский район города из 155-мм артиллерии.
  • Обстрелы района продолжаются.
  • Внутри горящего ТЦ в Донецке в момент удара ВСУ были дети.
  • Вблизи горящего ТЦ активизировались БПЛА ВСУ.
  • Площадь пожара в ТЦ в Донецке составляет свыше 10 тыс. кв. м.
  • Тушение пожара в ТЦ «Галактика» в Донецке осложняет оперативная обстановка, сотрудники МЧС вынуждены отъезжать на безопасное расстояние.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, жертвами обстрела стали минимум два человека.
  • Погибших может быть больше, на момент происшествия в торговом центре было много посетителей.
  • 11 человек, предварительно, ранены после удара ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке.

пожары