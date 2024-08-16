В Бахчисарайском районе 8 часов тушили крупный пожар

Из-за сильного ветра была угроза распространения пламени на ближайшие хозпостройки. В тушении огня участвовали сотрудники пожарных частей поселка Куйбышево, села Красный Мак и Главного управления МЧС России по РК. Всего в ликвидации пожара были задействованы 14 человек и 6 единиц техники.