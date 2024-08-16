В Бахчисарайском районе 8 часов тушили крупный пожар

«Вчера поступил сигнал о пожаре в районе села Плотинного. По прибытии стало известно, что на территории частной животноводческой фермы горит 1000 тюков соломы», — говорится в сообщении.
Из-за сильного ветра была угроза распространения пламени на ближайшие хозпостройки. В тушении огня участвовали сотрудники пожарных частей поселка Куйбышево, села Красный Мак и Главного управления МЧС России по РК. Всего в ликвидации пожара были задействованы 14 человек и 6 единиц техники.
«Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать через 8 часов на площади 1 га. При этом около пяти часов ушло на разбор и проливку тлеющей соломы. Дальнейшего перехода пламени на ближайшие строения не допущено», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
По информации МЧС РК, при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Накануне вечером пожар вспыхнул в центре Керчи. Горело неэксплуатируемое здание возле Центрального рынка.
В четверг под Феодосией произошел пожар на территории недействующего полигона ТБО. Огонь был локализован на площади 200 квадратных метров.