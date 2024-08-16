«Машины бороздят волны»: Мощный гейзер затопил улицу Бутлерова в Петербурге

Днем 16 августа улица Бутлерова в Петербурге ушла под воду из-за прорыва мощного гейзера. Машины и автобусы обреченно бороздят волны, однако некоторые из них остались прямо на дороге, не рискуя ехать дальше. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
— Потоп местного значения! Если кто-то собрался ехать в район участка Бутлерова от улиц Фаворского до Верности — подумайте, стоит ли это делать именно сегодня, — написал один из пользователей.
Кадры с места происшествия быстро разлетелись по просторам Интернета. На них видно, что гейзер забил у Дворца спортивных игр.
В пресс-службе «Водоканала» рассказали, что бригады специалистов работают на месте вытекания холодной воды. Из-за работ пришлось ограничить движение на магистрали.
— Обращаем внимание автомобилистов, что в настоящее время перекрыто движение по нечетной стороне улицы Бутлерова — участок от дома № 9 в сторону улицы Верности, — пояснили в предприятии.
Сейчас рабочие продолжают устранять вытекание, а также производят отвод воды с проезжей части.