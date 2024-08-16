«Машины бороздят волны»: Мощный гейзер затопил улицу Бутлерова в Петербурге

Днем 16 августа улица Бутлерова в Петербурге ушла под воду из-за прорыва мощного гейзера. Машины и автобусы обреченно бороздят волны, однако некоторые из них остались прямо на дороге, не рискуя ехать дальше. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.