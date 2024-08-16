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В Новосибирске из-за низкого уровня воды в Оби всплыл трубопровод

Дюкер всплыл ниже Димитровского моста.

Источник: Новосибирский РВПГиС

Сотрудники МЧС предупредили новосибирских судоводителей о трубопроводе на Оби. Он всплыл на поверхность.

«Из-за понижения уровня воды в Оби часть дюкера всплыла на поверхность в створе улицы Саратовской — ниже Димитровского моста по правой стороне реки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судоводителей настоятельно рекомендовали быть внимательными во время движения по реке. Особенно это касается темного времени суток.

«Сотрудники “Горводоканала” принимают меры, чтобы устранить данное препятствия, представляющее угрозу аварийной ситуации», — добавили в ведомстве.

ЖКХ