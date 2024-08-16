В Новосибирске из-за низкого уровня воды в Оби всплыл трубопровод

Сотрудники МЧС предупредили новосибирских судоводителей о трубопроводе на Оби. Он всплыл на поверхность.
«Из-за понижения уровня воды в Оби часть дюкера всплыла на поверхность в створе улицы Саратовской — ниже Димитровского моста по правой стороне реки», — говорится в сообщении пресс-службы.
Судоводителей настоятельно рекомендовали быть внимательными во время движения по реке. Особенно это касается темного времени суток.
«Сотрудники “Горводоканала” принимают меры, чтобы устранить данное препятствия, представляющее угрозу аварийной ситуации», — добавили в ведомстве.