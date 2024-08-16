Министр энергетики Омской области рассказал о затопленных дачах

Шнипко отметил, что в первую очередь нужно установить причину и найти пути выхода, чтобы дачи не превратились в болота. На совещании он заявил, что строительство секции 4а золоотвала (находится рядом с дачами) проведено с нарушениями. Другими словами, вода разливается и находит выход на прилегающих участках.