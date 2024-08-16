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Министр энергетики Омской области рассказал о затопленных дачах

На совещании Шнипко рассказал, что во всём виновата «ТГК-11».

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко провёл совещание о затопленных дачах рядом с золоотвалом ТЭЦ-5.

Шнипко отметил, что в первую очередь нужно установить причину и найти пути выхода, чтобы дачи не превратились в болота. На совещании он заявил, что строительство секции 4а золоотвала (находится рядом с дачами) проведено с нарушениями. Другими словами, вода разливается и находит выход на прилегающих участках.

По итогам совещания, в адрес руководства «ТГК-11» было вынесено представление. Воду с участков должны откачать до 20 августа.

ЖКХ