Министр энергетики Омской области рассказал о затопленных дачах

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко провёл совещание о затопленных дачах рядом с золоотвалом ТЭЦ-5.
Шнипко отметил, что в первую очередь нужно установить причину и найти пути выхода, чтобы дачи не превратились в болота. На совещании он заявил, что строительство секции 4а золоотвала (находится рядом с дачами) проведено с нарушениями. Другими словами, вода разливается и находит выход на прилегающих участках.
По итогам совещания, в адрес руководства «ТГК-11» было вынесено представление. Воду с участков должны откачать до 20 августа.