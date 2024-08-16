В Новочеркасске водитель Lada Largus протаранил машину и врезался в ограждение

В Новочеркасске 62-летний водитель Lada Largus на перекрестке вылетел на красный, протаранил Lada Niva и врезался в дорожное ограждение. Предварительную версию произошедшего описали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Судя по фото с места происшествия, после столкновения автомобиль Lada Largus застыл на двух колесах: с одной стороны он корпусом навалился на преграду, а с другой — боком зацепился за крышу второго авто.
По данным Госавтоинспекции, это случилось сегодня, 16 августа, около 6:30 утра. Водители не поделили дорогу в районе Ростовского выезда. В этой аварии пострадала 51-летняя пассажирка Lada Niva, с травмами она попала в больницу.
Сейчас причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции. Всех водителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры на дороге и отвлекаться.