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Обезьянья оспа вышла за пределы Африки: ВОЗ подтвердила первый случай в Швеции

Всемирная организация здравоохранения в четверг подтвердила первый случай заражения новым штаммом вируса обезьяньей оспы в Швеции. Днем ранее ВОЗ объявила это заболевание чрезвычайной ситуацией в области мирового общественного здравоохранения.

Источник: AP 2023

Материал является переводом публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail.

Согласно Reuters, представители Министерства здравоохранения Швеции на пресс-конференции заявили, что человек был инфицирован во время пребывания в Африке и сейчас проходит лечение. У него выявлен штамм обезьяньей оспы, получивший название clade Ib.

Появление первого случая на европейском континенте может спровоцировать быстрое распространение обезьяньей оспы по всему миру. Случай в Швеции, скорее всего, означает десятки невыявленных случаев заражения в Европе.

Лоуренс Гостин
эксперт в области общественного здравоохранения, профессор юридического факультета Джорджтаунского университета.

По мнению доктора Брайана Фергюсона из Кембриджского университета, число случаев инфицирования вырастет и в других частях мира, так как сейчас нет механизмов, которые могли бы остановить завозные случаи обезьяньей оспы.

После того как заболевание вышло за пределы Республики Конго и распространилось на соседние страны, ВОЗ в среду объявила вспышку обезьяньей оспы в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC). PHEIC — это самый высокий уровень тревоги ВОЗ, отмечает Reuters.

С начала текущей вспышки в январе 2023 года в Конго зарегистрировано 27 000 случаев заражения и более 1100 смертей, в основном среди детей, говорится в статье.

Штамм clade Ib — модификация вируса, который вызвал эпидемию в 2022 году. Он более вирулентен и лучше приспособлен для передачи от человека к человеку. Смертность от него, по сведениям южноафриканских эпидемиологов, составляет 5%. По данным представителей здравоохранения США, штамм clade I обычно ведет к более тяжелому течению заболевания и имеет более высокий уровень смертности, чем штамм clade II.

В 2022 году ВОЗ уже объявляла чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой обезьяньей оспой, вызванной clade II. Та вспышка привела к более чем 95 000 случаев инфицирования в 115 неэндемичных странах.

Марина Светлова

медицина