Обезьянья оспа вышла за пределы Африки: ВОЗ подтвердила первый случай в Швеции

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Согласно Reuters, представители Министерства здравоохранения Швеции на пресс-конференции заявили, что человек был инфицирован во время пребывания в Африке и сейчас проходит лечение. У него выявлен штамм обезьяньей оспы, получивший название clade Ib.
Появление первого случая на европейском континенте может спровоцировать быстрое распространение обезьяньей оспы по всему миру. Случай в Швеции, скорее всего, означает десятки невыявленных случаев заражения в Европе.
По мнению доктора Брайана Фергюсона из Кембриджского университета, число случаев инфицирования вырастет и в других частях мира, так как сейчас нет механизмов, которые могли бы остановить завозные случаи обезьяньей оспы.
После того как заболевание вышло за пределы Республики Конго и распространилось на соседние страны, ВОЗ в среду объявила вспышку обезьяньей оспы в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC). PHEIC — это самый высокий уровень тревоги ВОЗ, отмечает Reuters.
С начала текущей вспышки в январе 2023 года в Конго зарегистрировано 27 000 случаев заражения и более 1100 смертей, в основном среди детей, говорится в статье.
В 2022 году ВОЗ уже объявляла чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи со вспышкой обезьяньей оспой, вызванной clade II. Та вспышка привела к более чем 95 000 случаев инфицирования в 115 неэндемичных странах.
Марина Светлова