Обезьянья оспа вышла за пределы Африки: ВОЗ подтвердила первый случай в Швеции

Согласно Reuters , представители Министерства здравоохранения Швеции на пресс-конференции заявили, что человек был инфицирован во время пребывания в Африке и сейчас проходит лечение. У него выявлен штамм обезьяньей оспы, получивший название clade Ib.

Появление первого случая на европейском континенте может спровоцировать быстрое распространение обезьяньей оспы по всему миру. Случай в Швеции, скорее всего, означает десятки невыявленных случаев заражения в Европе.

По мнению доктора Брайана Фергюсона из Кембриджского университета, число случаев инфицирования вырастет и в других частях мира, так как сейчас нет механизмов, которые могли бы остановить завозные случаи обезьяньей оспы.

После того как заболевание вышло за пределы Республики Конго и распространилось на соседние страны, ВОЗ в среду объявила вспышку обезьяньей оспы в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC). PHEIC — это самый высокий уровень тревоги ВОЗ, отмечает Reuters.

С начала текущей вспышки в январе 2023 года в Конго зарегистрировано 27 000 случаев заражения и более 1100 смертей, в основном среди детей, говорится в статье.

Штамм clade Ib — модификация вируса, который вызвал эпидемию в 2022 году. Он более вирулентен и лучше приспособлен для передачи от человека к человеку. Смертность от него, по сведениям южноафриканских эпидемиологов, составляет 5%. По данным представителей здравоохранения США, штамм clade I обычно ведет к более тяжелому течению заболевания и имеет более высокий уровень смертности, чем штамм clade II.