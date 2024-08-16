В Донецке семь человек получили ранения при пожаре в ТЦ «Галактика»

Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативные службы сообщило днем 16 августа, что в торговом центре «Галактика» в Петровском районе Донецка начался пожар после удара ВСУ. По данным ТАСС, погибли два человека, а пожарные не могут приступить к тушению огня из-за продолжающегося обстрела окрестностей. Пушилин подтвердил, что оперативная обстановка вынуждает спасателей отъезжать на безопасное расстояние.