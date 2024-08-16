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Группировка войск «Север» отразила атаку штурмовых групп ВСУ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Группировка войск «Север» за сутки отразила атаку штурмовых групп ВСУ в направлении Русского Поречного и штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск “Север”, ударами беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного», — говорится в сводке военного ведомства.

«Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки», — отмечает Минобороны РФ.