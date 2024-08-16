Группировка войск «Север» отразила атаку штурмовых групп ВСУ

«Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск “Север”, ударами беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного», — говорится в сводке военного ведомства.
«Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки», — отмечает Минобороны РФ.