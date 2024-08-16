Группировка войск «Север» отразила атаку штурмовых групп ВСУ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Группировка войск «Север» за сутки отразила атаку штурмовых групп ВСУ в направлении Русского Поречного и штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ.