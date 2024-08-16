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Аферист из Ташкента опустошил электронные кошельки более тысячи граждан, присвоив 550 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкентец мошенническим путем присвоил 550 миллионов сумов, обманув более тысячи граждан, передает корреспондент Podrobno.uz.

Центр кибербезопасности МВД сообщил, что житель Самаркандской области обратился с жалобой в органы внутренних дел, сообщив, что неизвестное лицо похитило с его карты 7,3 миллиона сумов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников кибербезопасности установлено, что преступление совершил житель столицы. Он позвонил потерпевшему, сообщил о выигрыше в конкурсе и необходимости оплатить его доставку, подтвердив присланный код. В результате злоумышленник получил доступ к карте, перечислил себе 7,3 миллиона сумов и заблокировал пострадавшего в Telegram.

Выяснилось, что этот человек открыл в Telegram аккаунт под названием Call Center и подобным образом присвоил 550 миллионов сумов более тысячи граждан.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 168 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием информационной системы, в том числе информационных технологий»).