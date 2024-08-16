Аферист из Ташкента опустошил электронные кошельки более тысячи граждан, присвоив 550 миллионов сумов

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников кибербезопасности установлено, что преступление совершил житель столицы. Он позвонил потерпевшему, сообщил о выигрыше в конкурсе и необходимости оплатить его доставку, подтвердив присланный код. В результате злоумышленник получил доступ к карте, перечислил себе 7,3 миллиона сумов и заблокировал пострадавшего в Telegram.