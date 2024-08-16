Полковник Ходаренок: ВСУ не используют F-16 над Курском, боясь их потерять

На данный момент Воздушные силы Украины получили то ли шесть самолетов, то ли десять (вполне возможно и любое другое число). В общем, пока в составе украинской боевой авиации нет ни одного штатного даже полка на F-16, тогда как для перелома обстановки в воздухе в свою пользу ВСУ нужно не менее трех авиадивизий полного состава (и это как минимум).