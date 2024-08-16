Вертолеты Ка-52 ударили по технике ВСУ в приграничье Курской области

Украинские боевики 6 августа атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. Операция по уничтожению противника продолжается. По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 боевиков.