Вертолеты Ка-52 ударили по технике ВСУ в приграничье Курской области

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удар авиационными средствами поражения по бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
Удар наносили управляемые авиационные ракеты «Вихрь», они уничтожили все разведанные цели. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Кроме того, министерство показало кадры уничтожения танка украинских боевиков в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет». Уточняется, что замаскированную позицию танка ВСУ бойцы Вооруженных сил (ВС) России выявили в ходе разведывательных мероприятий.
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника», — передает пресс-служба Минобороны.
Этим утром российское военное ведомство опубликовало видео атаки экипажами вертолетов Ми-28НМ скопления живой силы, а также бронированной и автомобильной техники украинской армии. Военнослужащие ВС РФ нанесли удар управляемыми ракетами «Вихрь» по разведанным целям.
Украинские боевики 6 августа атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. Операция по уничтожению противника продолжается. По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 боевиков.