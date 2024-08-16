Российские войска в приграничье отразили атаку на Русское Поречное

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в 220 человек. Уничтожены 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров, семь боевых бронированных машин, три пусковые установки РСЗО HIMARS, два орудия полевой артиллерии.