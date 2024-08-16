В Севастополе столкнулись четыре легковушки: пострадавшие в больнице

По данным ведомства, авария произошла 16 августа в 12:25. Водитель автомобиля Hyundai неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением, после чего съехал влево на «встречку», где столкнулся с легковым автомобилем Nissan.
После этого Hyundai по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем Toyota на встречной полосе, от удара его отбросило на Mercedes, который также двигался во встречном направлении по своей полосе прямо.
«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля Toyota, а также 5-летний пассажир автомобиля Hyundai, которые были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, состояние опьянения у водителей не установлено.
По факту ДТП с пострадавшими полиция Севастополя проводит проверку.
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