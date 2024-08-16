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В Севастополе столкнулись четыре легковушки: пострадавшие в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе столкнулись четыре автомобиля, в результате ДТП пострадали трое человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

По данным ведомства, авария произошла 16 августа в 12:25. Водитель автомобиля Hyundai неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением, после чего съехал влево на «встречку», где столкнулся с легковым автомобилем Nissan.

После этого Hyundai по инерции продолжил движение и столкнулся с автомобилем Toyota на встречной полосе, от удара его отбросило на Mercedes, который также двигался во встречном направлении по своей полосе прямо.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир автомобиля Toyota, а также 5-летний пассажир автомобиля Hyundai, которые были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, состояние опьянения у водителей не установлено.

По факту ДТП с пострадавшими полиция Севастополя проводит проверку.

Ранее в крымском поселке Приморский под Феодосией кроссовер вылетел в кювет после столкновения с «ВАЗом», водителя иномарки увезли на скорой в больницу.