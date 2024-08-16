Подросток умер во время операции в Астане: комментарий Минздрава

«К сожалению, эта ситуация имела место. Пользуясь случаем, я хотел бы принести соболезнования родителям. На сегодня проводится служебное расследование, в том числе судебно-медицинская экспертиза. На ее основании уже мы дадим официальное сообщение. Предварительно это злокачественная гипертермическая реакция, встречается крайне редко. Но, к сожалению, она имела место быть», — ответил вице-министр на вопросы журналистов во время брифинга СЦК.