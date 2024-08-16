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Подросток умер во время операции в Астане: комментарий Минздрава

В Астане во время операции умер 13-летний подросток. Информацию подтвердил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Нурлыбаева, проводится служебное расследование.

«К сожалению, эта ситуация имела место. Пользуясь случаем, я хотел бы принести соболезнования родителям. На сегодня проводится служебное расследование, в том числе судебно-медицинская экспертиза. На ее основании уже мы дадим официальное сообщение. Предварительно это злокачественная гипертермическая реакция, встречается крайне редко. Но, к сожалению, она имела место быть», — ответил вице-министр на вопросы журналистов во время брифинга СЦК.

Ситуация находится на контроле Минздрава, дополнительную информацию там обещали предоставить после результатов судмедэкспертизы.

«Мы гарантируем, что само расследование пройдет объективно», — заверил Ержан Нурлыбаев.

несчастный случай
медицина