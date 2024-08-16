Мужчину похитили и вывезли за 400 километров от Астаны

«В суде первой инстанции установлено, что Ш. при пособничестве У. и Х., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору похитил С., вопреки его воле они вывезли его из города Астаны в город Павлодар (расстояние между Астаной и Павлодаром — 430 километров. — Прим.), где Х. и У. удерживали его в арендованной квартире, а Ш. совершил в отношении него самоуправство, связанное с возвратом долга, причинив материальный ущерб на сумму 2 миллиона тенге», — говорится в сообщении.