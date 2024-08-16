Мужчину похитили и вывезли за 400 километров от Астаны

Столичная судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов, защитников и осужденных по уголовному делу по факту похищения человека и оставила в силе вынесенный ранее приговор. Об этом сообщили в суде Астаны.
«В суде первой инстанции установлено, что Ш. при пособничестве У. и Х., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору похитил С., вопреки его воле они вывезли его из города Астаны в город Павлодар (расстояние между Астаной и Павлодаром — 430 километров. — Прим.), где Х. и У. удерживали его в арендованной квартире, а Ш. совершил в отношении него самоуправство, связанное с возвратом долга, причинив материальный ущерб на сумму 2 миллиона тенге», — говорится в сообщении.
Приговором суда Ш. признан виновным в похищении человека и самоуправстве и приговорен по совокупности преступлений к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Х. и У. признаны виновными в пособничестве в похищении человека, каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Приговор вступил в законную силу.