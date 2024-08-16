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Житель Троицка заплатит компенсацию избитым полицейским

Приговор по уголовному делу вынес Троицкий городской суд. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Речь идет об инциденте, произошедшем в мае 2024 года в Троицке. Тогда на 45-летнего пьяного мужчину обратили внимание два сотрудника МО МВД России «Троицкий». Местный житель, как отметили в надзорном ведомстве, на улице вел себя вызывающе.

Правоохранители решили доставить пьяного мужчину в отдел — ему грозило административное наказание за появление в общественном месте с состоянии опьянения. Но в планы южноуральца, видимо, это не входило и троичанин решил отбиться от полицейских. Известно, что он несколько раз ударил силовиков.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год», — прокомментировали в областной прокуратуре.

Также мужчине предстоит выплатить компенсацию сотрудникам полиции в размере 10 тысяч рублей.