Житель Троицка заплатит компенсацию избитым полицейским

Правоохранители решили доставить пьяного мужчину в отдел — ему грозило административное наказание за появление в общественном месте с состоянии опьянения. Но в планы южноуральца, видимо, это не входило и троичанин решил отбиться от полицейских. Известно, что он несколько раз ударил силовиков.