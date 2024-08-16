Глава СК взял на контроль расследование мошенничества турфирмы Новосибирска

Напомним, на федеральном телеканале вышел сюжет о новосибирцах, пострадавших от действий директора туристической компании. Получив от граждан денежные средства за оплату тур-поездки, женщина не выполнила свои обязательства по организации отдыха.
Обманутые сибиряки опасались, что руководитель турфирмы может избежать ответственности, воспользовавшись связями в силовых структурах.
Следственные органы Новосибирского региона возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.