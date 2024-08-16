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Глава СК взял на контроль расследование мошенничества турфирмы Новосибирска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о мошенничестве со стороны туристической компании Новосибирска, сообщает пресс-центр регионального СУ СК России.

Напомним, на федеральном телеканале вышел сюжет о новосибирцах, пострадавших от действий директора туристической компании. Получив от граждан денежные средства за оплату тур-поездки, женщина не выполнила свои обязательства по организации отдыха.

Обманутые сибиряки опасались, что руководитель турфирмы может избежать ответственности, воспользовавшись связями в силовых структурах.

Следственные органы Новосибирского региона возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

СК