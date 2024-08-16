Мария Певчих и Кира Ярмыш внесены в перечень экстремистов Росфинмониторинга

В базе данных появились Ярмыш Кира Александровна из Ростова-на-Дону и Певчих Мария Константиновна из Москвы.
В январе Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать обеих женщин. Им предъявили обвинения в организации экстремистского сообщества либо участии в нём и в распространении фейков о российской армии, а также в публичных призывах к терроризму.
* Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.