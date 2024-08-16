Фигурант дела комбрига ВДВ Городилова Фролов не признал вину в мошенничестве

«Очень странно, когда у нас уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь, когда должен воевать. Я защищал свою Родину. До этого весь год говорили, что я герой, мы выполняем боевые задачи, сейчас противоречат сами себе», — сказал Фролов.