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Двое рабочих погибли, отравившись метаном

Трагедия произошла 16 августа на предприятии «Эмба Жылу» в городе Эмбе Актюбинской области. Рабочие отравились метаном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Мой город».

По данным ДЧС Актюбинской области, спасатели вынесли тела двух человек из канализационно-насосной станции. Мужчинам было по 58 лет. Еще двоих пострадавших скорая доставила в больницу.

«Мужчинам 46 лет и 53 года. Поступили с отравлением метаном в Эмбинскую районную больницу. Их госпитализировали в соматическое отделение, проводится дезинтоксикационная терапия. Состояние удовлетворительное», — сообщили о состоянии выживших в управлении здравоохранения Актюбинской области.

По данным пресс-службы департамента полиции области, по факту происшествия начато расследование по статье 156 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

несчастный случай