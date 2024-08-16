Двое рабочих погибли, отравившись метаном

По данным ДЧС Актюбинской области, спасатели вынесли тела двух человек из канализационно-насосной станции. Мужчинам было по 58 лет. Еще двоих пострадавших скорая доставила в больницу.
«Мужчинам 46 лет и 53 года. Поступили с отравлением метаном в Эмбинскую районную больницу. Их госпитализировали в соматическое отделение, проводится дезинтоксикационная терапия. Состояние удовлетворительное», — сообщили о состоянии выживших в управлении здравоохранения Актюбинской области.
По данным пресс-службы департамента полиции области, по факту происшествия начато расследование по статье 156 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».