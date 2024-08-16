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Еще и в прибыли остался: омич взыскал за некачественный автомобиль в три раза больше, чем когда-то за него заплатил

За машину с дефектами автосалон выплатит омичу 3, 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

По решению апелляционной коллегии Омского областного суда автосалон «Автодом “Сибирь Моторс” должен выплатить омичу, купившему у него машину с дефектами, в три раза больше, чем тот за нее заплатил.

Как рассказал в судебном заседании автовладелец, в марте 2021 года он купил в автосалоне автомобиль UAZ Profi. Подержанная машина обошлась ему в 810 000 рублей.

На поверку машина оказалась совсем никуда не годной и чаще стояла в ремонте, чем ездила. В общей сложности за период гарантийного срока: три года с момента покупки, автомобиль простоял в ремонте аж 180 дней.

У автомобиля не раз выявлялись скрытые дефекты, которые устранялись дилерским центром.

По закону, в случае если в период гарантии сроки устранения недостатков транспортного средства превысят 30 дней, покупатель имеет право расторгнуть договор купли-продажи.

Владелец горе-автомобиля этим воспользовался и обратился в суд. Истец потребовал взыскать с автосалона стоимость транспортного средства, возместить убытки в виде разницы между текущей ценой аналогичного автомобиля и той ценой, за которую он его купил, а также выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Автосалон исковые требования не признал — мол, дефекты в автомобиле не производственные, а возникли в процессе эксплуатации.

По делу была проведена товароведческая экспертиза, которая выявила в авто различные неисправности, в том числе перегрев двигателя, который произошел еще до продажи автомобиля истцу.

В итоге Кировский районный суд, рассматривающий дело в первой инстанции, с требованиями покупателя полностью согласился. Автосалон обратился в Омский областной суд, но проиграл дело и там.

Фемида решила, что он должен выплатить бывшему покупателю 3, 5 млн рублей — более чем в три раза больше, чем тот заплатил за машину.