Еще и в прибыли остался: омич взыскал за некачественный автомобиль в три раза больше, чем когда-то за него заплатил

По решению апелляционной коллегии Омского областного суда автосалон «Автодом “Сибирь Моторс” должен выплатить омичу, купившему у него машину с дефектами, в три раза больше, чем тот за нее заплатил.
Как рассказал в судебном заседании автовладелец, в марте 2021 года он купил в автосалоне автомобиль UAZ Profi. Подержанная машина обошлась ему в 810 000 рублей.
На поверку машина оказалась совсем никуда не годной и чаще стояла в ремонте, чем ездила. В общей сложности за период гарантийного срока: три года с момента покупки, автомобиль простоял в ремонте аж 180 дней.
У автомобиля не раз выявлялись скрытые дефекты, которые устранялись дилерским центром.
По закону, в случае если в период гарантии сроки устранения недостатков транспортного средства превысят 30 дней, покупатель имеет право расторгнуть договор купли-продажи.
Владелец горе-автомобиля этим воспользовался и обратился в суд. Истец потребовал взыскать с автосалона стоимость транспортного средства, возместить убытки в виде разницы между текущей ценой аналогичного автомобиля и той ценой, за которую он его купил, а также выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.
Автосалон исковые требования не признал — мол, дефекты в автомобиле не производственные, а возникли в процессе эксплуатации.
По делу была проведена товароведческая экспертиза, которая выявила в авто различные неисправности, в том числе перегрев двигателя, который произошел еще до продажи автомобиля истцу.
В итоге Кировский районный суд, рассматривающий дело в первой инстанции, с требованиями покупателя полностью согласился. Автосалон обратился в Омский областной суд, но проиграл дело и там.
Фемида решила, что он должен выплатить бывшему покупателю 3, 5 млн рублей — более чем в три раза больше, чем тот заплатил за машину.