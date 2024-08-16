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Москвичи устроили перестрелку после ДТП

В Москве водители устроили драку после дорожной аварии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Источник: Газета.Ру

«Около двух часов на Кавказском бульваре Mercedes-Benz въехал в Toyota. Водитель немецкого внедорожника решил набрать друзьям. Через некоторое время они подъехали на место, где пытались запугать водителя Toyota», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге ситуацию попытались решить радикально: один из мужчин достал травмат, выстрелил в воздух, а затем вытащил силой из машины водителя Toyota. В ситуацию вовремя вмешались сотрудники ДПС. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП со стрельбой.

До этого стало известно, что житель Перми получил срок за то, что пытался скрыться от сотрудников ГАИ и прокатил на капоте одного из них.

Суд признал пермяка виновным. За применение насилия в отношении представителя власти подсудимого отправили в колонию на два года. Он также лишился своего автомобиля стоимостью 4,8 млн рублей, который был конфискован и обращен в собственность государства.