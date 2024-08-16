Уничтожение мобильных групп ВСУ и установок HIMARS. О ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий противник потерял до 2 860 военнослужащих.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обстановка в регионе
Группировка «Север» отразила атаку в направлении Русского Поречного и Гордеевки в Курской области.
В районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.
Авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, 8 бронетранспортеров и 7 боевых бронированных машин, а также 7 автомобилей, 3 пусковые установки РСЗО HIMARS, 2 транспортно-заряжающие машины и 2 орудия полевой артиллерии.
Всего за время боевых действий ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Заявления местных властей
Более 140 человек, включая 10 детей, пострадали и поступили в медицинские учреждения с 6 августа после атак ВСУ на Курскую область, сообщил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.
Он добавил, что дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий и предметов первой необходимости в медучреждениях нет.
Алименко отметил, что региональные власти находятся в постоянном взаимодействии с министерством здравоохранения России, федеральным центром медицины катастроф и другими ведомствами.
В Курскую области прибыли сводные отряды медицинских работников в количестве более 400 человек, в том числе дополнительные бригады скорой помощи и специалисты из национальных исследовательских центров.