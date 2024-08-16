Уничтожение мобильных групп ВСУ и установок HIMARS. О ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.