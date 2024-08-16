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Житель Башкирии неудачно пошутил о взрывчатке на борту самолета

Уфимский районный суд признал виновным жителя Ишимбая, который неудачно пошутил о готовящемся взрыве на борту самолета.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии, 41-летний пассажир на борту воздушного судна, готовящегося к выполнению авиарейса «Уфа — Когалым», на предложение бортпроводницы помощи в размещении рюкзака ответил: «Осторожно, может, там взрывчатка», и посмеялся. То есть заявил заведомо ложное сообщение о нахождении взрывного устройства в имеющемся при нем рюкзаке, осознавая, что его заявление не соответствует действительности.

Стюардесса отреагировала на неуместную шутку серьезно, по инструкции и сообщила в полицию. Самолет вернули с рулежной дорожки на стоянку, чтобы повторно досмотреть воздушное судно, пассажиров и их багаж.

Подсудимый признал вину в предъявленном обвинении, просил при назначении наказания учесть все смягчающие обстоятельства.

«Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений на борту воздушного судна, и назначил наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей в доход государства», — говорится в релизе.