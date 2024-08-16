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Игорь Зюзин остался в колонии

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы бывшего мэра Зверево Игоря Зюзина на определение Ростовского областного суда об отправке его в колонию за получение взятки. Как сообщается на сайте ВС, жалоба поступила в суд 30 июля, но впоследствии она была возвращена заявителю без рассмотрения со ссылкой на ст. 401.17 УПК РФ, которая запрещает внесение повторных жалоб в один и тот же суд.

ВС принял во внимание, что защита Игоря Зюзина в мае уже обращалась с аналогичной жалобой, но высшая судебная инстанция не нашла оснований для пересмотра дела.

Как указано на сайте ВС, повторную жалобу в интересах экс-чиновника подавала адвокат Кристина Оганесова, ответить на уточняющие вопросы «Ъ-Юг» она отказалась.

Игорь Зюзин был задержан в 2019 году, когда он работал главой администрации Новочеркасска. Но претензии правоохранительных органов к нему связаны с его деятельностью на посту мэра Зверево (занимал должность в период 2013—2017 годов).

По версии следствия, в 2017 году Игорь Зюзин вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной получил более 2,6 млн руб. от директора строительной фирмы «Диволан» Дениса Козлова.

За эту сумму они обещали помочь фирме в заключении муниципальных контрактов и в дальнейшем способствовать в приемке выполненных работ.

В апреле 2021 года Октябрьский районный суд Ростовской области признал Игоря Зюзина виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Чиновник был приговорен к штрафу в размере 3 млн руб. и лишен права занимать определенные должности на три года.

Игорь Зюзин свою вину не признал. Его защита подавала апелляционную жалобу на приговор с требованием переквалифицировать действия экс-чиновника на халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), поскольку факт получения взятки якобы не был доказан.

Недовольной приговором Октябрьского райсуда осталась и прокуратура, которая потребовала ужесточить наказание до 11 лет колонии.

Суды вышестоящих инстанций несколько раз пересматривали дело по инициативе сторон, в итоге Ростовский областной суд в апреле 2023 года подтвердил виновность Игоря Зюзина в получении взятки и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Впоследствии защита осужденного экс-чиновника обращалась в Четвертый кассационный суд с просьбой вернуть в действие приговор Октябрьского райсуда о наказании штрафом, но безуспешно.