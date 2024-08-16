Игорь Зюзин остался в колонии

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы бывшего мэра Зверево Игоря Зюзина на определение Ростовского областного суда об отправке его в колонию за получение взятки. Как сообщается на сайте ВС, жалоба поступила в суд 30 июля, но впоследствии она была возвращена заявителю без рассмотрения со ссылкой на ст. 401.17 УПК РФ, которая запрещает внесение повторных жалоб в один и тот же суд.