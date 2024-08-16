Обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии арестовали

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы отправил в СИЗО Евгения Смирнова, который при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег служебный автомобиль Росгвардии, в котором находились сотрудники ведомства. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
«Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы Смирнову Евгению Андреевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 15 октября 2024 года. Смирнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, инцидент произошел 14 августа. Мужчина на Нагорной улице с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег служебный автомобиль Росгвардии. При этом он осознавал, что в нем находятся сотрудники правоохранительного органа. В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).