Обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии арестовали

По данным следствия, инцидент произошел 14 августа. Мужчина на Нагорной улице с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег служебный автомобиль Росгвардии. При этом он осознавал, что в нем находятся сотрудники правоохранительного органа. В результате происшествия пострадавших нет. Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве оперативно задержали фигуранта. Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).