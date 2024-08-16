В результате ДТП в Салмачах погиб один человек и пятеро пострадали

Пострадавших доставили в медучреждения Казани. Одному взрослому пациенту госпитализация не понадобилась. Остальные госпитализированы в тяжелом состоянии.
«Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Привлечены ведущие специалисты», — отмечает собеседник.
Сегодня около 4:20 утра водитель автомобиля Renault Duster выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta. ДТП произошло на центральной улице казанского поселка Салмачи. Водитель Lada Granta погиб на месте, водитель Renault Duster и четверо пассажиров, включая 9-месячного ребенка, получили травмы.