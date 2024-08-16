Гендиректора ресурсной организации в Нижнеудинске подозревают в мошенничестве

Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело в отношении экс-главы одного из поселений Слюдянского района было передано для разбирательства в суд. Женщина, превысила должностные полномочия и с помощью фиктивного договора присвоила более 230 тысяч рублей.