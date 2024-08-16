Гендиректора ресурсной организации в Нижнеудинске подозревают в мошенничестве

Гендиректора ресурсоснабжающей организации в Нижнеудинске задержали по подозрению в мошенничестве. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР Иркутской области, мужчина мог воспользоваться своим служебным положением.
— По версии следствия, работники ресурсоснабжающей организации в городе Нижнеудинске умышленно вывели узлы учета тепловой энергии из эксплуатации. В связи с этим жители микрорайона «Экспресс» были вынуждены оплачивать услуги за отопительный сезон 2023−2024 годов, — пояснили в ведомстве.
Вместо того чтобы платить за теплоснабжение по счетчику, жителям микрорайона насчитывали сумму по тарифу. Из-за этого стоимость отопления стала необоснованно завышена. Сейчас работниками Следкома проводятся следственные мероприятия: ознакомление с документами, опрос свидетелей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело в отношении экс-главы одного из поселений Слюдянского района было передано для разбирательства в суд. Женщина, превысила должностные полномочия и с помощью фиктивного договора присвоила более 230 тысяч рублей.