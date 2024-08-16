Волгоградский боец СВО погиб при эвакуации раненых под Курском

Уточняется, что наш земляк в этом году подписал контракт, имея за спиной срочную службу в железнодорожных войсках (г. Санкт-Петербург) и более 20 лет стажа в системе МЧС. В зоне СВО был командиром медвзвода мотострелкового полка.