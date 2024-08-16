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Волгоградский боец СВО погиб при эвакуации раненых под Курском

Выполняя специальные задачи военной операции на территории Курского региона погиб уроженец Урюпинска Волгоградской области Денис Будаев.

— Прапорщик Денис Будаев погиб 8 августа 2024 года при эвакуации погибших и раненых, — сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Урюпинска. — Вечная память герою!

Уточняется, что наш земляк в этом году подписал контракт, имея за спиной срочную службу в железнодорожных войсках (г. Санкт-Петербург) и более 20 лет стажа в системе МЧС. В зоне СВО был командиром медвзвода мотострелкового полка.

Погибшему было всего 44 года. У военнослужащего остались родители, супруга и дети. Похороны пройдут завтра, 17 августа, в Урюпинске.

— В 11.15 пройдет отпевание в Покровском храме, в 12.00 начнется траурная церемония в сквере Павших борцов у Огня Славы, в 13.00 состоится захоронение на кладбище в хуторе Попов, — уточнили в мэрии Урюпинска.

Напомним, в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 26-летнего контрактника, который 2,5 года числился без вести пропавшим.