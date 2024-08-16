Слава Комиссаренко попал под следствие в Беларуси

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Следственный комитет Беларуси начал спецпроизводство в отношении белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении Комиссаренко по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси — разжигание социальной вражды, а также клевета и оскорбление президента Беларуси, сообщили в СК.
Как следует из сообщения СК, Комиссаренко обвиняется по ч. 1 ст. 130 (Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства), по которой предусматривается до 5 лет лишения свободы.
Также ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 367 (Клевета в отношении президента), которая также предусматривает до 5 лет лишения свободы. И по части ч. 1 ст. 368 — за публичное оскорбление президента, санкция этой статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Вячеслав Комиссаренко родился в Минске в 1985 году. В 2008 году уехал в Россию, где выступал на различных телеканалах в качестве стендап-комика. В 2022 году Комиссаренко уехал из России сначала на Украину, затем в Турцию.