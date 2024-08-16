В Белоруссии начали расследование в отношении комика Комиссаренко

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. По словам юмориста, об этом он узнал от некоего человека, близкого к белорусским протестам. Позднее стало известно, что в связи с этим комик переехал в Польшу. Сейчас он проживает в Чехии.