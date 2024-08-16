В Белоруссии начали расследование в отношении комика Комиссаренко

Юмориста внесли в перечень лиц, против которых начато заочное производство. Его обвиняют по трем уголовным статьям: в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, в публичной клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и оскорблении главы государства.
Уточняется, что комику может грозить до шести лет лишения свободы.
В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. По словам юмориста, об этом он узнал от некоего человека, близкого к белорусским протестам. Позднее стало известно, что в связи с этим комик переехал в Польшу. Сейчас он проживает в Чехии.
В январе 2021 года сообщалось, что Комиссаренко запретили выступать в Минске. Это случилось после публичной критики юмористом Лукашенко и действий силовиков во время протестов в стране.