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В Белоруссии начали расследование в отношении комика Комиссаренко

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал заочное расследование в отношении популярного стендап-комика Славы Комиссаренко. Об этом пишет РИА Новости.

Источник: Слава Комиссаренко

Юмориста внесли в перечень лиц, против которых начато заочное производство. Его обвиняют по трем уголовным статьям: в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды, в публичной клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и оскорблении главы государства.

Уточняется, что комику может грозить до шести лет лишения свободы.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. По словам юмориста, об этом он узнал от некоего человека, близкого к белорусским протестам. Позднее стало известно, что в связи с этим комик переехал в Польшу. Сейчас он проживает в Чехии.

В январе 2021 года сообщалось, что Комиссаренко запретили выступать в Минске. Это случилось после публичной критики юмористом Лукашенко и действий силовиков во время протестов в стране.

расследование