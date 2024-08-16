Росфинмониторинг внес уфимку Ольгу Комлеву* в список террористов и экстремистов.

Информация об этом появилась на сайте ведомства. Также в обновленный реестр попали Мария Певчих** и Кира Ярмыш***
Известно, что в России лицам, внесенным в список, запрещено сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия и участвовать в выборах.
Напомним, ранее Комлеву* обвинили в том, что, находясь в Уфе, под воздействием пропаганды деятельности экстремистского сообщества ФБК****, распространяемой на ресурсах в сети интернет, добровольно вошла в состав экстремистского сообщества.
** признана иностранным агентом в России
*** признана иностранным агентом в России
**** признано экстремистской организацией и запрещено на территории России.