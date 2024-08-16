В Челябинской области предприниматель предстанет перед судом за падение лифта с рабочими

По данным следствия, продавец и двое грузчиков не прошли инструктаж по технике безопасности. Они загрузили товар на подъемник и сами встали на платформу. Во время спуска трос не выдержал и оборвался на пятиметровой высоте. При падении больше всех пострадала продавец магазина.