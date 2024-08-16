В Челябинской области предприниматель предстанет перед судом за падение лифта с рабочими

Предприниматель из Карталов предстанет перед судом за падение лифта с рабочими на оптовой базе. Одна из сотрудниц в результате происшествия получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в ведомстве.
По данным следствия, продавец и двое грузчиков не прошли инструктаж по технике безопасности. Они загрузили товар на подъемник и сами встали на платформу. Во время спуска трос не выдержал и оборвался на пятиметровой высоте. При падении больше всех пострадала продавец магазина.
Помещение, где произошло ЧП, принадлежало владельцу магазина продуктов питания. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).