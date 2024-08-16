Полсотни тагильчан обратились для получения выплат после взрыва газа

— Если в понедельник в администрации города мы еще решали вопросы с подготовкой документов для получения компенсаций, то к пятнице необходимые документы подписали 55 собственников, большинство из них уже получили выплаты, — рассказал первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.
Заместитель губернатора отметил, что большинство из обратившихся уже получили выплаты. Теперь многие из них приобретают квартиры. Власти продолжают оказывать необходимую поддержку при оформлении документов.
Напомним, что страшная трагедия произошла 1 августа. Взрыв произошел из-за газа. Погибли 10 человек. Десятки пострадали.