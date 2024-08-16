Полсотни тагильчан обратились для получения выплат после взрыва газа

— Если в понедельник в администрации города мы еще решали вопросы с подготовкой документов для получения компенсаций, то к пятнице необходимые документы подписали 55 собственников, большинство из них уже получили выплаты, — рассказал первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.