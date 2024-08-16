Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полсотни тагильчан обратились для получения выплат после взрыва газа

В Нижнем Тагиле документы для получения компенсаций подписали 55 человек, потерявших жилье при взрыве дома. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

— Если в понедельник в администрации города мы еще решали вопросы с подготовкой документов для получения компенсаций, то к пятнице необходимые документы подписали 55 собственников, большинство из них уже получили выплаты, — рассказал первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков.

Заместитель губернатора отметил, что большинство из обратившихся уже получили выплаты. Теперь многие из них приобретают квартиры. Власти продолжают оказывать необходимую поддержку при оформлении документов.

Напомним, что страшная трагедия произошла 1 августа. Взрыв произошел из-за газа. Погибли 10 человек. Десятки пострадали.