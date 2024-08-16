«Грубые нарушения СанПиНов и неисполнение мероприятий»: названы причины подтопления садовых товариществ в Осташково

«По информации надзорных органов, строительство секции 4а золоотвала проведено с грубым нарушением действующих СанПиНов в зоне потенциально подтопляемых и заболачиваемых территориях, — сообщил министр. — Кроме того, не исполнены мероприятия по отводу поверхностных вод в водонакопительную емкость. Образующийся при эксплуатации золоотвала фильтрационный сток, обильные паводковые воды накоплены в паводковых и дренажных канавах, то есть попросту вода разливается и находит выход на прилегающих участках».