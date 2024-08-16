«Грубые нарушения СанПиНов и неисполнение мероприятий»: названы причины подтопления садовых товариществ в Осташково

Региональное министерство энергетики и ЖКХ оперативно отреагировало на патовую ситуацию в омских СНТ, расположенных в Осташково. Там подтоплены сотни участков стразу в нескольких товариществах: «Электромера», «Сибирский садовод −4», «Сигнал», «Магистраль» и других.
Также зафиксирован подъем грунтовых вод в селах Ульяновка и Морозовка Омского района.
У людей загублены посадки и имущество. В своих бедах люди винят расположенный неподалеку золоотвал ТЭЦ-5 компании «ТГК-11».
В министерстве энергетики и ЖКХ Омской области ранее пообещали провести заседание научно-технического водохозяйственного совета Омской области в III квартале 2024 года.
Однако отреагировали на ситуацию гораздо раньше. Сегодня в минэнерго прошло межведомственное совещание с руководителями министерства природных ресурсов и экологии Омской области, природоохранной прокураторы, администрации города и АО «ТГК-11».
Об его итогах министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко рассказал в своем телеграм-канале. Как выяснилось, золоотвал ТЭЦ-5 был построен с нарушениями, а мероприятия по водоотведению не выполняются.
«По информации надзорных органов, строительство секции 4а золоотвала проведено с грубым нарушением действующих СанПиНов в зоне потенциально подтопляемых и заболачиваемых территориях, — сообщил министр. — Кроме того, не исполнены мероприятия по отводу поверхностных вод в водонакопительную емкость. Образующийся при эксплуатации золоотвала фильтрационный сток, обильные паводковые воды накоплены в паводковых и дренажных канавах, то есть попросту вода разливается и находит выход на прилегающих участках».
По актуальной информации только с западной стороны от золоотвала затоплена территория площадью почти 800 000 кв м.
По результатам совещания ТГК-11 было внесено представление. До 20 августа компания должна обеспечить отвод воды с затопленных территорий. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены должностные лица.