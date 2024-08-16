В Воронеже мужчина зарезал отца в день рождения

По данным следствия, трагедия случилась 12 августа 2024 года в квартире дома на улице Революции 1905 года в Воронеже во время празднования дня рождения. 60-летний отец и сын поссорились. Между ними произошел конфликт на бытовой почве. Сын схватил нож и ударил отца в грудь. Тот скончался на месте.