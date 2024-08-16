В Ростовской области осудили организатора и участников экстремистской ячейки

В Неклиновском районе Ростовской области осудили организатора и участников экстремистской организации МОО «Союз Славянских Сил Руси»*. Всего сроки получили шесть человек, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Слушания состоялись сегодня, 16 августа. Мужчина, обвиняемый в организации ячейки (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), получил 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также ему на 10 лет запретили заниматься развитием любых общественных объединений.
Остальным утвердили от 4 до 5 лет колонии общего режима. Известно, что пятерых подсудимых взяли под стражу прямо в зале суда, еще одна женщина уже находилась в СИЗО на момент процесса.
Отметим, приговоры в законную силу пока на вступили, поэтому их еще могут оспорить.
Напомним, дело в отношении экстремистов поступило в Неклиновский районный суд в конце июля 2023 года. По данным следствия, организатор начал свою деятельность в 2017 году, еще до того, как ячейка была запрещена.
Мужчина исполнял роль «врио главы Ростовской области РСФСР в составе СССР» и, когда узнал о судебных ограничениях, не стал распускать группу. Его пособников осудили за то, что они также продолжали нарушать закон и вести агитацию.
МОО «Союз Славянских Сил Руси»* — экстремистская организация, запрещенная решением Верховного суда Республики Коми.