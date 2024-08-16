Экс-студентке СПбГУ Дарье Козыревой продлили арест за дискредитацию армии

В Санкт-Петербурге на полгода продлили арест Дарье Козыревой, приклеевшей к памятнику Тарасу Шевченко плакат со стихотворением на украинском языке. Девушка находится под арестом уже полгода. Она обвиняется в двух эпизодах, направленных на дискредитацию армии РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В середине февраля 2024 года студентка СПбГУ выложила выложила видеозапись на YouTube, в которой негативно высказалась о российской армии. В конце того же месяца ее заметили с плакатом у памятника Тарасу Шевченко.
— В рамках рассмотрения уголовного дела суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Дарьи Козыревой сроком по 8 февраля 2025 года, — рассказали в объединенной пресс-службе судов города.
За дискредитацию армии РФ девушке может грозить штраф в размере от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей, либо лишение свободы сроком до семи лет.