Экс-студентке СПбГУ Дарье Козыревой продлили арест за дискредитацию армии

В Санкт-Петербурге на полгода продлили арест Дарье Козыревой, приклеевшей к памятнику Тарасу Шевченко плакат со стихотворением на украинском языке. Девушка находится под арестом уже полгода. Она обвиняется в двух эпизодах, направленных на дискредитацию армии РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.