В Казани суд освободил от наказания экс-главу ИнтехБанка Марселя Зарипова

Вахитовский районный суд Казани признал экс-главу ИнтехБанка Марселя Зарипова виновным в злоупотреблении полномочиями на сумму 713 миллионов рублей. Однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Государственный обвинитель просил для обвиняемого шесть лет колонии, однако суд назначил лишь три года лишения свободы. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Зарипова оставили без изменений до вступления приговора об освобождении в законную силу.
Ранее в Казани по делу о 160 миллионах рублей оправдали экс-главу совета директоров ИнтехБанка.