В Казани суд освободил от наказания экс-главу ИнтехБанка Марселя Зарипова

Государственный обвинитель просил для обвиняемого шесть лет колонии, однако суд назначил лишь три года лишения свободы. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Зарипова оставили без изменений до вступления приговора об освобождении в законную силу.