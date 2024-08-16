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В Казани суд освободил от наказания экс-главу ИнтехБанка Марселя Зарипова

Ему назначили три года лишения свободы.

Вахитовский районный суд Казани признал экс-главу ИнтехБанка Марселя Зарипова виновным в злоупотреблении полномочиями на сумму 713 миллионов рублей. Однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель просил для обвиняемого шесть лет колонии, однако суд назначил лишь три года лишения свободы. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Зарипова оставили без изменений до вступления приговора об освобождении в законную силу.

Ранее в Казани по делу о 160 миллионах рублей оправдали экс-главу совета директоров ИнтехБанка.