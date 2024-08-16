Водитель «УАЗ Патриот» наехал на 10-летнего велосипедиста в Усть-Куте

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний произошла 15 августа в Усть-Куте. Как сообщает «Байкал24» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, 39-летний водитель «УАЗ Патриот» наехал на 10-летнего ребенка на улице Кирова. Известно, что школьник ехал на велосипеде.
— Несовершеннолетний катился по тротуару, однако при пересечении дороги не убедился в отсутствии приближающихся транспортных средств, — пояснили инспекторы.
Школьника пришлось госпитализировать в больницу так, как он получил ушибы и перелом предплечья. Теперь госавтоинспекторам предстоит разобраться в обстоятельства аварии. Прокуратура взяла на контроль установления причин ДТП.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинске Иркутской области был задержан гендиректор ресурсоснабжающей организации. Его подозревают в мошенничестве.