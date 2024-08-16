Водитель «УАЗ Патриот» наехал на 10-летнего велосипедиста в Усть-Куте

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний произошла 15 августа в Усть-Куте. Как сообщает «Байкал24» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, 39-летний водитель «УАЗ Патриот» наехал на 10-летнего ребенка на улице Кирова. Известно, что школьник ехал на велосипеде.