Следователи начали проверку после отравления жителей Азова в точке общепита

В Ростовской области ситуацию с отравлением людей в азовской точке общепита начали прояснять сотрудники регионального управления СК. Эту информацию 16 августа опубликовала пресс-служба ведомства.
— Специалисты установят все обстоятельства произошедшего, после этого будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы СК России по Ростовской области.
Разбирательства на уровне Следкома начались после публикаций в СМИ. Напомним, ранее в минздраве региона журналистам рассказали, что в лечебные учреждения Азова с кишечной инфекцией поступили семь человек. Шесть пострадавших в итоге остались в стационаре в состоянии средней тяжести.
По данным Роспотребнадзора, люди могли отравиться в бистро, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. При осмотре точки были зафиксированы грубые нарушения. В частности, у работников не было медкнижек, а еда готовилась из потенциально опасного сырья. Известно, что заведение уже закрыли на 40 суток, было возбуждено административное дело.