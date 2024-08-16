Следователи начали проверку после отравления жителей Азова в точке общепита

По данным Роспотребнадзора, люди могли отравиться в бистро, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. При осмотре точки были зафиксированы грубые нарушения. В частности, у работников не было медкнижек, а еда готовилась из потенциально опасного сырья. Известно, что заведение уже закрыли на 40 суток, было возбуждено административное дело.