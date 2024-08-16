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В Крыму выявили ячейку запрещенной секты

В Крыму сотрудники силовых ведомств пресекли деятельность лидера ячейки запрещенной организации «Свидетели Иеговы», сообщает республиканский СК.

В сентябре 2021 года жительница Раздольного провозгласила себя руководительницей местной ячейки секты. Она привлекала сторонников, распределяя роли и функции для поддержания и развития организации. Пенсионерка лично проводила собрания, где пропагандировала религиозные идеи и проводила своеобразное обучение адептов, используя специальные пособия.

Возбуждено уголовное дело. 68-летней женщине предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации.

В ходе обысков изъяты технические носители и литература. Устанавливается причастность иных лиц.

СК