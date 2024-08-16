В Крыму выявили ячейку запрещенной секты

В сентябре 2021 года жительница Раздольного провозгласила себя руководительницей местной ячейки секты. Она привлекала сторонников, распределяя роли и функции для поддержания и развития организации. Пенсионерка лично проводила собрания, где пропагандировала религиозные идеи и проводила своеобразное обучение адептов, используя специальные пособия.