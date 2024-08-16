Депутат челябинского Заксобрания прокомментировал ДТП со своим участием: Был бодр и абсолютно трезв

«Я не могу рассказать много об аварии, потому что в тот момент потерял сознание за рулем. Такое случилось со мной впервые. И признаюсь честно — это очень страшно. В настоящее время я нахожусь в больнице, надеюсь, врачи смогут объяснить причины произошедшего. Также хочу добавить, что я в машине был не один, никуда не спешил, был бодр и абсолютно трезв», — написал депутат в соцсетях.