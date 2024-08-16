Депутат челябинского Заксобрания прокомментировал ДТП со своим участием: Был бодр и абсолютно трезв

На записи с видеорегистратора видно, как его JAC выезжает на встречную полосу и сталкивается с Renault Kaptur на пересечении проспекта Победы и улицы Российская.
«Я не могу рассказать много об аварии, потому что в тот момент потерял сознание за рулем. Такое случилось со мной впервые. И признаюсь честно — это очень страшно. В настоящее время я нахожусь в больнице, надеюсь, врачи смогут объяснить причины произошедшего. Также хочу добавить, что я в машине был не один, никуда не спешил, был бодр и абсолютно трезв», — написал депутат в соцсетях.
Он отметил, что осознает свою вину и ответственность за случившееся.
«Я готов возместить весь причиненный ущерб и оказать любую возможную помощь пострадавшим. Хочу публично принести искренние извинения всем, кто пострадал в этой аварии. Надеюсь удастся попросить прощения и лично», — добавил Клеутин.
В результате телесные повреждения получили оба водителя, а также три пассажира JAC.