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Депутат челябинского Заксобрания прокомментировал ДТП со своим участием: Был бодр и абсолютно трезв

Депутат Заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин, автомобиль которого устроил серьезное ДТП с пятью пострадавшими, заявил, что был в тот момент трезвым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На записи с видеорегистратора видно, как его JAC выезжает на встречную полосу и сталкивается с Renault Kaptur на пересечении проспекта Победы и улицы Российская.

«Я не могу рассказать много об аварии, потому что в тот момент потерял сознание за рулем. Такое случилось со мной впервые. И признаюсь честно — это очень страшно. В настоящее время я нахожусь в больнице, надеюсь, врачи смогут объяснить причины произошедшего. Также хочу добавить, что я в машине был не один, никуда не спешил, был бодр и абсолютно трезв», — написал депутат в соцсетях.

Он отметил, что осознает свою вину и ответственность за случившееся.

«Я готов возместить весь причиненный ущерб и оказать любую возможную помощь пострадавшим. Хочу публично принести искренние извинения всем, кто пострадал в этой аварии. Надеюсь удастся попросить прощения и лично», — добавил Клеутин.

В результате телесные повреждения получили оба водителя, а также три пассажира JAC.