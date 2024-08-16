Яхта сгорела в морском порту Сочи

16 августа в морском порту Сочи сгорела пришвартованная яхта. Судно вспыхнуло днем 16 августа.
«В 15:42 16.08.2024 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в г. Сочи, Центральный район, морской порт», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
К месту происшествия тут же отправились подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты установили, что площадь возгорания составила десять квадратных метров.
В 15:53 пожарным удалось локализовать пожар, в 16:37 полностью ликвидировать возгорание. К тушению пожара привлекались пять человек личного состава МЧС России и одна единица техники.
О причинах пожара пока не сообщается.
Напомним, около полутора месяцев назад в морпорту Сочи взорвался катер с людьми на борту.