В Краснодаре в ДТП с троллейбусом погиб пешеход

В телеграм-канале Госавтоинспекции по Кубани сообщили, что ДТП случилось ночью, порядка 00:00. Из материалов дела следует, что 51-летний водитель троллейбуса наехал на 44-мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. При этом, на одежде пострадавшего не было светоотражающих знаков.