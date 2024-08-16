В Краснодаре в ДТП с троллейбусом погиб пешеход

По данным правоохранителей, один человек скончался.
В телеграм-канале Госавтоинспекции по Кубани сообщили, что ДТП случилось ночью, порядка 00:00. Из материалов дела следует, что 51-летний водитель троллейбуса наехал на 44-мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. При этом, на одежде пострадавшего не было светоотражающих знаков.
В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия до приезда «скорой». Стражи порядка уточняют обстоятельства трагедии.
Ранее «МК на Кубани» писал, что на дороге «Новороссийск-Керчь» перевернулся автобус Volkswagen, в котором находилось 19 человек.